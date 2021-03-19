«Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» хотят подписать 18-летнего полузащитника «Барселоны» Мориба

Центральный полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг».

Как сообщает El Mundo Deportivo, оба клуба пристально следят за прогрессом 18-летнего испанца в нынешнем сезоне и готовы вступить в переговоры по трансферу хавбека в летнее межсезонье.

Отметим, что нынешнее соглашение юного футболиста с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2022 года. Если в ближайшее время каталонский клуб не сможет договориться с игроком о новом контракте, то следующие два трансферных окна станут единственными вариантами для руководства команды, чтобы заработать на его продаже.

Мориба является воспитанником академии «Барселоны». В сезоне-2020/21 он принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал два ассиста.