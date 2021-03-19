Андрей Канчельскис - о борьбе за первое место в РПЛ: «Зенит» все равно станет чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение о претендентах на золотые медали в РПЛ.

«Мне кажется, что «Зенит» все равно станет чемпионом. Но до завершения сезона остается семь туров, поэтому думаю, что борьба еще будет.

Дело в том, что тот же «Спартак» играет нестабильно: красно-белые могут один-два матча очень здорово сыграть, а потом все провалить. Из-за этого провала они могут недосчитаться очков и прекратить гонку за чемпионство», - приводит слова Канчельскиса «Матч-ТВ».

Напомним, что в следующем туре чемпионата России «Зенит» отправится в гости к «Сочи», а «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом».

Отметим, что на третьей и четвертой позициях РПЛ расположились московские «Локомотив» и ЦСКА, набравшие по 40 очков.