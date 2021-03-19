Первушин и Федотов объявили стартовые составы

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов и наставник «Тамбова» Сергей Первушин назвали стартовые составы своих команд.
«Сочи»: Н. Заболотный, С. Терехов, Мевля, Новосельцев, Заика, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, А. Заболотный, Нобоа, Жоаозиньо.
Запасные: Адамов, Джанаев, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Дуганджич, Руденко, Варданян.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Шахов, Кайков, Васиев, Бавин, Карп, Карапузов, Герман, Алиев, Климов.
Запасные: Сычев, Мартынов, Нусуев, Дроздов, Ахмаев, А. Терехов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.