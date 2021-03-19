ЦСКА близок к назначению Олича на пост главного тренера команды

Московский ЦСКА близок к подписанию контракта с Ивицей Оличем, который должен сменить на посту главного тренера команды Виктора Гончаренко. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что стороны близки к соглашению. Если футбольный союз Хорватии не будет препятствовать уходу Олича, то подписание контракта состоится в ближайшее время.

Сообщается, что хорват может провести свою первую тренировку в ЦСКА 23 марта.

Напомним, что Олич выступал за армейцев в качестве игрока с 2003 по 2006 год.

Красно-синие после 23-х туров РПЛ находятся на четвертой позиции, набрав 40 очков.