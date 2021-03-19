Мухин – о вызове в сборную России: Родители, как и я, в диком шоке

19-летний игрок железнодорожников Максим Мухин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

— Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной. Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и тот сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, все четко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло,— цитирует футболиста Metaratings.ru.

Стоит отметить, что за красно-зеленых в текущем сезоне РПЛ Мухин шесть раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями.