Пьер Гасли: «Феррари» скрывали темп и не демонстрировали слишком много

«Мне кажется, что в «Феррари» скрывали темп и не демонстрировали слишком много. Они, очевидно, лучше по сравнению с минувшим сезоном. После тестов мы немного пообщались с Леклером, обменявшись парой сообщений. Но мы говорили совсем недолго. Я просто пытался понять хоть что-то.

Думаю, что «Макларен» также будет сильным соперником, особенно с силовой установкой «Мерседеса». Похоже, у них хороший болид», — приводит слова Пьера Гасли «GPblog».

Напомним, новый сезон стартует в этот уикенд в Бахрейне.

За команду «Хаас» будет выступать российский гонщик Никита Мазепин. ЕГо напарником станет сын Михаэля Шумахера - Мик.