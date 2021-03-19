Моуринью будет уволен, если не попадет в Лигу чемпионов

По сообщениям «Sportsmail» единственной возможностью португальца остаться у руля команды является гарантия выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Шпоры» имели возможность пробиться в главный европейский клубный турнир на будущий год, выиграв текущий турнир Лиги Европы, однако сенсационно уступили в ответной встрече 1/8 финала розыгрыша загребскому «Динамо» на выезде со счетом 0:3, переиграв хорватов в первом матче 2:0.

«Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от занимающего четвертую лигочемпионскую строчку «Челси» на шесть очков и имея один в запасе.