Гончаренко может возглавить «Краснодар» в случае ухода из ЦСКА

По сообщениям «Eurostavka», такая перестановка возможна летом, по окончании сезона.

Также сегодня в СМИ появилась информация о том, что армейский клуб рассматривает Ивицу Олича в качестве главного кандидата на пост рулевого. В настоящий момент Олич является помощником Златко Далича в сборной Хорватии.

Напомним, после 23-х туров ЦСКА идет на четвертом месте, «Краснодар» - девятый. Оба клуба в последнем туре уступили на своих аренах соперникам с одинаковым результатом 2:3: красно-синие проиграли »Зениту», «быки» - московскому «Динамо».