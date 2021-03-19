Юрген Клопп: Круто снова встретиться с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал итог жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в результате которой его команда будет бороться за выход в полуфинал с мадридским «Реалом».

— Это будет захватывающее противостояние. Мы играли с «Реалом» всего два года назад в финале ЛЧ. Та ночь получилась тяжелой для нас. Поэтому круто снова встретиться с ними. Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч пройдет в Будапеште, ничего страшного, но будем надеяться, что домашнюю игру разрешат провести на «Энфилде»,— передает слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

Первый матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов пройдет 6 апреля, ответная встреча запланирована на 14 апреля.