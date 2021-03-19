Дмитрий Губерниев - о российских биатлонистах в спринте: Ничего неожиданного для мужского состава

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение об итогах спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Швеции.
«Вообще, когда Гараничев так лихо обыгрывает всю сборную, это говорит не столько о силе Гараничева, сколько обо всей остальной команде. Гараничев пробежал выше своих возможностей, все остальные примерно так, как и бегали. Вот они наши отставания больше минуты. Гонка как гонка. Ничего неожиданного для мужского состава», - приводит слова Губерниева «Матч-ТВ».
Отметим, что золото в гонке завоевал итальянец Лукас Хофер. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, бронза досталась норвежцу Тарьей Бе.
источник: Телеканал «Матч ТВ»