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«Сочи» дома разгромил «Тамбов»
19 марта 20:53
автор: Степан Шереметьев

«Сочи» дома разгромил «Тамбов»

Встреча проходила на стадионе «Фишт».

В рамках 23-го тура чемпионата России «Сочи» крупно обыграл «Тамбов» (5:0).

На второй добавленной минуте (45+2) первого тайма счет в матче открыл нападающий сочинцев Антон Заболотный - российский нападающий головой замкнул навес Ивана Новосельцева - 1:0.

Удвоил преимущество хозяев на 55-й минуте Сергей Терехов после передачи Кристиана Нобоа - 2:0.

Счет разгромным на 74-й минуте сделал Александр Руденко, голевой передачей отметился Терехов - 3:0.

На 80-й минуте Заболотный оформил дубль - 4:0.

Установил окончательный счет Максим Барсов (90-я) - 5:0.

«Сочи» поднялся на четвертую строчку (40 очков), потеснив московский ЦСКА.

Тамбовский клуб остался на последней позиции РПЛ - 13 баллов.

В следующем туре сочинский клуб отправится в гости к казанскому «Рубину», матч пройдет 3 апреля в 16:30 (мск).

«Тамбов» же 4 апреля дома примет ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 16:30 (мск).

Чемпионат России

23-й тур

Сочи – Тамбов - 5:0 (1:0, 4:0)

Голы: Заболотный, 45, Терехов, 55, Руденко, 74, Заболотный, 80, Барсов, 90.

Сочи – Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Заика, Миладинович, Цаллагов (Пруцев, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13), Юсупов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Прохин, 78), Заболотный (Барсов, 84).

Тамбов – Сямук, Кайков, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Климов (Архипов, 69).

Предупреждения: Шахов, 2, Климов, 12, Новосельцев, 26, Заболотный, 31, Мевля, 62.

источник: «Советский спорт»
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