«Сочи» дома разгромил «Тамбов»

В рамках 23-го тура чемпионата России «Сочи» крупно обыграл «Тамбов» (5:0).
На второй добавленной минуте (45+2) первого тайма счет в матче открыл нападающий сочинцев Антон Заболотный - российский нападающий головой замкнул навес Ивана Новосельцева - 1:0.
Удвоил преимущество хозяев на 55-й минуте Сергей Терехов после передачи Кристиана Нобоа - 2:0.
Счет разгромным на 74-й минуте сделал Александр Руденко, голевой передачей отметился Терехов - 3:0.
На 80-й минуте Заболотный оформил дубль - 4:0.
Установил окончательный счет Максим Барсов (90-я) - 5:0.
«Сочи» поднялся на четвертую строчку (40 очков), потеснив московский ЦСКА.
Тамбовский клуб остался на последней позиции РПЛ - 13 баллов.
В следующем туре сочинский клуб отправится в гости к казанскому «Рубину», матч пройдет 3 апреля в 16:30 (мск).
«Тамбов» же 4 апреля дома примет ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 16:30 (мск).
Чемпионат России
23-й тур
Сочи – Тамбов - 5:0 (1:0, 4:0)
Голы: Заболотный, 45, Терехов, 55, Руденко, 74, Заболотный, 80, Барсов, 90.
Сочи – Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Заика, Миладинович, Цаллагов (Пруцев, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13), Юсупов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Прохин, 78), Заболотный (Барсов, 84).
Тамбов – Сямук, Кайков, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Климов (Архипов, 69).
Предупреждения: Шахов, 2, Климов, 12, Новосельцев, 26, Заболотный, 31, Мевля, 62.