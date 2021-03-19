Станислав Черчесов - о вызове в сборную России Максима Мухина: Он великолепно выглядел

«Мы внимательно смотрели за ним и в том году, и в этом. Он великолепно выглядел. У него есть все качества, которые нас устраивают: он мобильный, объемный, по всем параметрам подходит. Неважно, сколько ему лет, главное — это его умения. Он вызван так как ситуация нам позволяет это сделать», — заявил наставник в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, Мухин заменил в заявке сборной травмированного полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет с Мальтой (24 марта), затем дома примет Словению (27 марта), после чего отправится в Словакию, где сыграет с хозяевами 30-го числа.