Миранчук может не сыграть со Словенией

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+3' Фулхэм 1 Лидс Юнайтед 2
Португалия - Примейра 2-й тайм, 64' Жил Висенте 1 Насьонал 0 П1 1.24 Х 5.60 П2 14.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.13 Х 4.30 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.00 Х 4.30 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.75 П2 1.48
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Детройт Пистон 0 П1 1.82 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Рэптор 0 Юта Джаз 0 П1 2.45 П2 1.58
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Бруклин Нетс 0 П1 5.00 П2 1.19
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Даллас Маверик 0 П1 2.30 П2 1.66
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.15 П2 5.80
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.96
Турция - Суперлига 13:00 Фетхие Беледие 0 Тофаш 0
Турция - Суперлига 13:30 Генчлербирлиги 0 Касымпаша 0 П1 3.00 Х 3.40 П2 2.44
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
Кубок Англии 15:15 Борнмут 0 Саутгемптон 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.40
Турция - Суперлига 16:00 Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Англия - Первая лига 16:00 Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.60
Испания - Примера 16:00 Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.79 Х 3.70 П2 4.90
Турция - Суперлига 16:00 Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.80
19 марта 23:24
автор: Александр Шульгин

Миранчук может не сыграть со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может пропустить домашний матч национальной команды против Словении 27 марта из-за ограничений, введенных на территории Евросоюза в связи с пандемией коронавируса

«По Миранчуку есть вопросы. Только у Кудряшова в этом плане все гладко», - сказал в эфире телеканала «Матч-ТВ» наставник сборной России.

Ранее стало известно, что по той же причине, а также из-за договоренностей между Лигой 1 и клубами не примет участия в матче со Словнией другой полузащитник сборной России и французского «Монако» - Александр Головин.

Напомним, сборной России предстоят три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: 24-го марта на выезде против Мальты, 27-го дома со Словенией и 30-го в гостях со Словакией.

Стоит отметить, что в гостевых поединках россиян Головин и Миранчук смогут сыграть, так как матчи будут проводиться на территории Евросоюза.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ивица Олич - главный кандидат на пост главного тренера ЦСКАБольшунов обзавелся тредбаном за государственный счетПобеды 30 - 0 не будет. Хабиб официально отправился на пенсиюКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера КокоринаСоболенко снялась топлес
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика