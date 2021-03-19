Миранчук может не сыграть со Словенией

«По Миранчуку есть вопросы. Только у Кудряшова в этом плане все гладко», - сказал в эфире телеканала «Матч-ТВ» наставник сборной России.

Ранее стало известно, что по той же причине, а также из-за договоренностей между Лигой 1 и клубами не примет участия в матче со Словнией другой полузащитник сборной России и французского «Монако» - Александр Головин.

Напомним, сборной России предстоят три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: 24-го марта на выезде против Мальты, 27-го дома со Словенией и 30-го в гостях со Словакией.

Стоит отметить, что в гостевых поединках россиян Головин и Миранчук смогут сыграть, так как матчи будут проводиться на территории Евросоюза.