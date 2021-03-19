Дарья Касаткина - о полуфинале турнира в Санкт-Петербурге: Прогноз отличный

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+3' Фулхэм 1 Лидс Юнайтед 2
Португалия - Примейра 2-й тайм, 64' Жил Висенте 1 Насьонал 0 П1 1.24 Х 5.60 П2 14.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.13 Х 4.30 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.00 Х 4.30 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.75 П2 1.48
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Детройт Пистон 0 П1 1.82 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Бруклин Нетс 0 П1 5.00 П2 1.19
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Рэптор 0 Юта Джаз 0 П1 2.45 П2 1.58
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.36 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.96
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.15 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Даллас Маверик 0 П1 2.30 П2 1.66
Турция - Суперлига 13:00 Фетхие Беледие 0 Тофаш 0
Турция - Суперлига 13:30 Генчлербирлиги 0 Касымпаша 0 П1 3.00 Х 3.40 П2 2.44
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
Кубок Англии 15:15 Борнмут 0 Саутгемптон 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.40
Турция - Суперлига 16:00 Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Англия - Первая лига 16:00 Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.60
Испания - Примера 16:00 Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.79 Х 3.70 П2 4.90
Турция - Суперлига 16:00 Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.80
19 марта 23:55
автор: Степан Шереметьев

Дарья Касаткина - о полуфинале турнира в Санкт-Петербурге: Прогноз отличный

В 1/2 финала St. Petersburg Ladies Trophy россиянка сыграет с соотечественницей Светланой Кузнецовой.

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы в полуфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге со Светланой Кузнецовой.

«Прогноз отличный. Не знаю, я ничего не жду от субботнего матча, потому что у нас со Светой стиль игры плюс-минус похож, поэтому сложно сказать. Я просто хочу выйти и получить удовольствие от игры, потому что полуфинал, играем в России, дома — это уже очень круто», - приводит слова Касаткиной «Матч-ТВ».

Напомним, что в четвертьфинале россиянка переиграла Веронику Кудерметову (1:6, 6:1, 6:2).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу возвращаетсяАлексей Кунченко считает победу Стерлинга незаслуженнойАндрей Василевский - первый в НХЛ, кому удались серии из 10 побед в 3 сезонах подрядКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера КокоринаСоболенко снялась топлес
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика