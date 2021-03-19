Дарья Касаткина - о полуфинале турнира в Санкт-Петербурге: Прогноз отличный

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы в полуфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге со Светланой Кузнецовой.
«Прогноз отличный. Не знаю, я ничего не жду от субботнего матча, потому что у нас со Светой стиль игры плюс-минус похож, поэтому сложно сказать. Я просто хочу выйти и получить удовольствие от игры, потому что полуфинал, играем в России, дома — это уже очень круто», - приводит слова Касаткиной «Матч-ТВ».
Напомним, что в четвертьфинале россиянка переиграла Веронику Кудерметову (1:6, 6:1, 6:2).
источник: Телеканал «Матч ТВ»