«Селтик» отказался устраивать чемпионский коридор для «Рейнджерс» в предстоящем дерби «старой фирмы»

«Мы говорили об этом коллективно и решили не делать этого. Речь идет не о недостатке класса, ничего подобного, потому что мы клуб, который всегда демонстрирует класс и достоинство и делает то, что правильно. Но в конечном итоге эта же группа игроков стала чемпионами и не получила тогда уважения, если вы хотите это так называть», - цитирует «Sky Sports» врио главного тренера «кельтов» Джона Кеннеди.

Напомним, 7 марта «Рейнджерс» под руководством легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда официально стал недосягаемым для «Селтика» и прервал его гегемонию в Шотландии.