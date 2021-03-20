Рамос не включен в заявку мадридского «Реала» на матч с «Сельтой»

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 28-го утра чемпионата Испании с «Сельтой».
Игру пропустит капитан команды Серхио Рамос.
«Реал»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Бензема, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Родриго, Уго Дуро.
«Королевский клуб» в Ла Лиги расположился на третьей строчке, набрав 57 очков. От лидирующего мадридского «Атлетико» подопечные Зинедина Зидана отстают на шесть баллов.
«Сельта» находится на 10 месте - 34 очка.