Александр Мостовой: Фаворит Лиги чемпионов? Игры проходят без болельщиков. Много нюансов есть

«Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Все быстро меняется. Мы живем в непростое время и футбол – не исключение. Игры проходят без болельщиков. Много нюансов есть. Я еще полгода назад говорил, что все будет качаться, как на качелях: сегодня одна команда – завтра другая. Так все и происходит.

По статистике фавориты или «Бавария», или «Сити». Но кто знает, что будет в самом матче? Может за день-два до начала игры кто-то проснется не в том состоянии. Выйдет, например, «Реал», Бензема забьет, Модрич отдаст. Или в «Ливерпуле» Салах от всех убежит. Но на сегодняшний день фавориты «Манчестер Сити» и «Бавария». Но до финала еще далеко», – цитирует Мостового Euro-football.ru.