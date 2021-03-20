Александр Мостовой: Фаворит Лиги чемпионов? Игры проходят без болельщиков. Много нюансов есть

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на результаты жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов.
Напомним, в рамках этой стадии турнира состоятся следующие матчи:
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
«Бавария» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
«Все быстро меняется. Мы живем в непростое время и футбол – не исключение. Игры проходят без болельщиков. Много нюансов есть. Я еще полгода назад говорил, что все будет качаться, как на качелях: сегодня одна команда – завтра другая. Так все и происходит.
По статистике фавориты или «Бавария», или «Сити». Но кто знает, что будет в самом матче? Может за день-два до начала игры кто-то проснется не в том состоянии. Выйдет, например, «Реал», Бензема забьет, Модрич отдаст. Или в «Ливерпуле» Салах от всех убежит. Но на сегодняшний день фавориты «Манчестер Сити» и «Бавария». Но до финала еще далеко», – цитирует Мостового Euro-football.ru.