Клопп – о матчах с «Реалом»: Сложный жребий, но меня устраивает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов, в ходе которой английскому клубу достался мадридский «Реал».

«Это будет захватывающее противостояние. Конечно, сложный жребий, но меня устраивает. С нетерпением жду матчей.

Мы играли с «Реалом» два года назад. Это была тяжелая ночь, поэтому круто получить возможность встретиться с ними снова.

Честно говоря, не знаю, где пройдет первая игра. Если в Будапеште, то ничего страшного. Главное – чтоб матч на «Энфилде» понравился болельщикам», – приводит слова немца «МК-Спорт» со ссылкой на клубную пресс-службу.

Напомним, первый матч команд состоится 6 апреля. В качестве хозяев выступит испанский гранд. Ответная игра состоится через восемь дней.