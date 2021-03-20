Денис Глушаков: «Рубин» – хорошая команда, они обыграли «Спартак», но побеждает сильнейший

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после победы над «Рубином» (3:1) в гостевом матче 23-го тура РПЛ.

«Мы просто хорошо их разобрали: играли с ними на сборах, не так давно встречались в РПЛ. Посмотрели их слабые и сильные стороны, где-то загоняли их.

«Рубин» – хорошая команда, они обыграли «Спартак», видно, что на ходу. Но побеждает сильнейший», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

Добавим, что после этого матча «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место в РПЛ. Что касается «Рубина», то казанцы остались на восьмой позиции. В их активе 37 очков.