«Первый раз об этом слышу». Семин отреагировал на информацию об интересе «Ротора»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не подтвердил информацию о возможном назначении на аналогичную должность в волгоградском «Роторе».

«Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 73-летний Семин покинул московский клуб в мае 2020 года и с тех пор находится без работы.

Что касается «Ротора», то команда занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.