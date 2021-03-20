В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич стал главной целью «Милана» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Согласно источнику, клуб из Серии А постарается пригласить футболиста, если не сумеет продлить договор с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.
Отмечается, что запасным вариантом на случай провала по подписанию Влашича является сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.
В текущем сезоне 23-летний Влашич отыграл в составе армейцев 27 матчей, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач. Его контракт действует до 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 30 млн евро.
источник: «Советский спорт»