Агент Евсеева – о работе с «Ротором»: Это вопрос к руководителям клуба

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев не контактировал с руководством «Ротора» о работе с волгоградским клубом. Такое заявление сделал агент специалиста Александр Маньяков.

«Это вопрос к руководителям «Ротора», а не ко мне или Вадиму. С нами никто не связывался. Пока что это слухи. Везде, где шатаются кресла под тренерами или же происходит отставка – Вадим один из основных кандидатов. Наверняка этот вопрос обсуждали, но на нас никто не выходил.

Есть ли предложение из других команд? Сейчас у всех есть тренеры, комментировать это будет не очень правильно по отношению к ним. Пока без комментариев», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19 марта «Ротор» уволил белорусского специалиста Александра Хацкевича.

К слову, в данный момент команда занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.