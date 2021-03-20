«От менян ничего не зависело». Головин – о пропуске матча Россия – Словения

Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал последние события вокруг своей персоны.

Напомним, полузащитник, вызванный в сборную России, пропустит домашний матч с командой Словении, поскольку французская лига договорилась с клубами не отпускать игроков за пределы Евросоюза, чтоб обезопасить их от длительного карантина.

«В Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», – цитирует Головина Sport24.ru.

Добавим, что матч Россия – Словения пройдет в рамках отбора к ЧМ-2022 и состоится в Сочи 27 марта.