Глушаков – о турнирном положении «Химок»: От прямого вылета себя обезопасили

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал положение в турнирной таблице своей команды.
— «Химки» себя от прямого вылета обезопасили, но никто на этом останавливаться не будет. В команде много молодых футболистов, некоторые ребята вообще не играли в РПЛ, и с каждым днем видно, как они растут, выкладываются. Запредельная самоотдача — залог успеха «Химок», — цитирует Глушакова Sport24.
Добавим, что 5 апреля команда Игоря Черевченко проведет гостевой матч 24-го тура РПЛ с питерским «Зенитом».
источник: Sport24.ru