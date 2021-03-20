Игорь Черевченко: Задача «Химок» – остаться в премьер-лиге

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после матча 23-го тура РПЛ.

– Игрой доволен. Первый тайм был близок к идеальному. Единственное — пропустили ненужный гол со стандарта. А так игру контролировали, второй тайм уже играли по счету.

– На ваш взгляд, что стало определяющим в этой встрече?

– Голы. Что для футболистов может быть определяющим? Голы и то, что ребята полностью выполнили установку. Что мы от них просили всю неделю, то они и сделали.

– Поле не мешало сегодня играть?

– Великолепное поле. Правильно кто-то заметил, что оно сейчас одно из лучших в России на данный момент.

– Футболисты «Химок» в шутку, а может и в правду говорили о еврокубках. 10 матчей без поражений – «Химки» сейчас в великолепной форме.

– Футболисты рассуждают в слух, а я остаюсь при своем мнении: наша задача – остаться в премьер-лиге, – приводит слова Черевченко официальный сайт подмосковной команды.