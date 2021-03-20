Федотов – о победе над «Тамбовом»: Понимали, что будет непросто в первом тайме

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги победной встречи очередного тура чемпионата России.

— Готовясь к матчу, смотрели за игрой «Тамбова» в прошлых матчах, понимали, что будет непросто в первом тайме, но во втором соперник просаживался. Через 15 минут успокоились, начали делать, что договаривались, использовать фланги, хорошие доставки мяча, и гол «в раздевалку» послужил тем раскрепощающим эффектом, который во втором тайме принес свои плоды, — заявил Федотов на пресс-конференции.

Напомним, что «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Следующий матч команда Федотова проведет 3 апреля в Казани с «Рубином».