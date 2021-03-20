Де Бур – об отсутствии Промеса в заявке сборной Нидерландов: Выбор сделан по спортивному принципу

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур объяснил решение не вызывать в команду форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Выбор был сделан по спортивному принципу. Конкуренция на позиции Промеса очень жёсткая, и в настоящее время я выбираю других игроков», – приводит слова специалиста RT на русском со ссылкой на AD.

Напомним, нынешний сезон 29-летний нападающий начал в «Аяксе», а в феврале стал игроком «Спартака». В данный момент он провел за обе команды 29 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса.