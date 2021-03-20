Де Бур – об отсутствии Промеса в заявке сборной Нидерландов: Выбор сделан по спортивному принципу

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Турция - Суперлига 4-я четверть Фетхие Беледие 76 Тофаш 101
Турция - Суперлига 2-й тайм, 46' Генчлербирлиги 0 Касымпаша 0 П1 3.80 Х 2.75 П2 2.33
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.30 Х 3.10 П2 2.37
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
Кубок Англии 15:15 Борнмут 0 Саутгемптон 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 6.40
Италия - Серия B 16:00 Виченца 0 Пескара 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.80
Италия - Серия B 16:00 Реджана 0 Козенца 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Турция - Суперлига 16:00 Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Англия - Первая лига 16:00 Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Виртус Энтелла 0
Испания - Примера 16:00 Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.76 Х 3.70 П2 5.10
Италия - Серия B 16:00 Фрозиноне 0 Лечче 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.70
Турция - Суперлига 16:00 Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.55 Х 3.40 П2 2.85
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Болонья 0 П1 4.00 Х 3.60 П2 1.97
КХЛ - плей-офф 17:00 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.85
КХЛ - плей-офф 17:00 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.96 Х 4.40 П2 3.10
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Унион 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Боруссия Д 0 П1 7.10 Х 4.75 П2 1.46
Турция - Суперлига 17:30 Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Германия - Бундеслига 17:30 Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.25 Х 6.90 П2 11.0
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 18:00 Барнсли 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.30
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.50
20 марта 14:14
автор: Артур Гичунцев

Де Бур – об отсутствии Промеса в заявке сборной Нидерландов: Выбор сделан по спортивному принципу

Ранее сообщалось, что игрок может угодить в тюрьму за поножовщину во время вечеринки.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур объяснил решение не вызывать в команду форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Выбор был сделан по спортивному принципу. Конкуренция на позиции Промеса очень жёсткая, и в настоящее время я выбираю других игроков», – приводит слова специалиста RT на русском со ссылкой на AD.

Напомним, нынешний сезон 29-летний нападающий начал в «Аяксе», а в феврале стал игроком «Спартака». В данный момент он провел за обе команды 29 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса.

источник: «RT на русском»
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