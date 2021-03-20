Испанская модель – об отношениях с Мамаевым: Я верю в прекрасное будущее вместе

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 1 Дармштадт 98 1 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.60
Франция - Лига 1 перерыв Метц 0 Ренн 2
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гамбург 1 Хайденхайм 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Турция - Суперлига 2-я четверть Бешикташ 27 Дарушшафака 29
Кубок Англии 1-й тайм, 43' Борнмут 0 Саутгемптон 1 П1 27.0 Х 16.0 П2 1.05
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Брентфорд 1 Ноттингем Форе 0 П1 1.19 Х 7.30 П2 13.0
Италия - Серия B не начался Эмполи 0 Виртус Энтелла 0
Турция - Суперлига не начался Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Италия - Серия B не начался Виченца 0 Пескара 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия B не начался Фрозиноне 0 Лечче 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия B не начался Реджана 0 Козенца 0 П1 5.60 Х 4.90 П2 1.50
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
Турция - Суперлига не начался Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.45 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига не начался Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.08 Х 3.20 П2 3.50
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Болонья 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.96
КХЛ - плей-офф 17:00 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.85
КХЛ - плей-офф 17:00 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.50
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Унион 0 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Боруссия Д 0 П1 7.10 Х 4.75 П2 1.46
Германия - Бундеслига 17:30 Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.24 Х 7.00 П2 11.5
Турция - Суперлига 17:30 Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Гиллингем 0 Донкастер Рове 0
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 18:00 Барнсли 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.30
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.50
20 марта 14:37
автор: Артем Спиридонов

Испанская модель – об отношениях с Мамаевым: Я верю в прекрасное будущее вместе

Ранее супруга Павла Мамаева объявила о разводе.

Испанская возлюбленная футболиста «Ростова» Ирен Гарсия Морена рассказала о своих новых отношениях.

— Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные, — передает слова Гарсии Морено Sport24.

Напомним, что Мамаев в 2013 году женился на Алане Хубецовой, в браке родилась дочь Алиса.

источник: Sport24.ru
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