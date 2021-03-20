Испанская модель – об отношениях с Мамаевым: Я верю в прекрасное будущее вместе

Испанская возлюбленная футболиста «Ростова» Ирен Гарсия Морена рассказала о своих новых отношениях.

— Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные, — передает слова Гарсии Морено Sport24.

Напомним, что Мамаев в 2013 году женился на Алане Хубецовой, в браке родилась дочь Алиса.