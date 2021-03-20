Дмитрий Комбаров: Расширение лиги даст больше возможностей для огромного количества футболистов

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал слухи о создании в Российской премьер-лиги (РПЛ) двух групп, при котором одна часть команд будет бороться за медали чемпионата, вторая - за сохранении прописки в РПЛ.

«Разделение на две группы — это неправильно. Получается, какие-то команды будут за чемпионство бороться, какие-то — чтобы не вылететь, и в одном чемпионате будет еще два отдельных чемпионата. 12 команд — мало для такой страны. Если мы говорим о развитии нашего футбола, то должны, напротив, рассматривать вопрос о расширении лиги. Это даст больше возможностей для огромного количества футболистов. А тут, получается, мы 4 команды, наоборот, убираем», - приводит слова Комбарова Sport24.ru.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что нужно увеличить количество игр на протяжении сезона. Глава РПЛ Сергей Прядкин, сказал, что одним из вариантов реформации соревнований является формат 12+12. Также обсуждается вариант увеличения количества участников Лиги.