Дмитрий Комбаров: Расширение лиги даст больше возможностей для огромного количества футболистов

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Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 1 Дармштадт 98 1 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.60
Франция - Лига 1 перерыв Метц 0 Ренн 2
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гамбург 1 Хайденхайм 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Турция - Суперлига 2-я четверть Бешикташ 27 Дарушшафака 29
Кубок Англии 1-й тайм, 43' Борнмут 0 Саутгемптон 1 П1 27.0 Х 16.0 П2 1.05
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Брентфорд 1 Ноттингем Форе 0 П1 1.19 Х 7.30 П2 13.0
Италия - Серия B не начался Эмполи 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B не начался Виченца 0 Пескара 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.50
Турция - Суперлига не начался Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Англия - Первая лига не начался Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.08 Х 3.20 П2 3.50
Турция - Суперлига не начался Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.45 Х 3.50 П2 2.75
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия B не начался Фрозиноне 0 Лечче 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия B не начался Реджана 0 Козенца 0 П1 5.60 Х 4.90 П2 1.50
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Болонья 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.96
КХЛ - плей-офф 17:00 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.85
КХЛ - плей-офф 17:00 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.50
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Германия - Бундеслига 17:30 Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.24 Х 7.00 П2 11.5
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Боруссия Д 0 П1 7.10 Х 4.75 П2 1.46
Турция - Суперлига 17:30 Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Унион 0 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.70
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Гиллингем 0 Донкастер Рове 0
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 18:00 Ковентри Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.40
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.50
20 марта 14:43
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Комбаров: Расширение лиги даст больше возможностей для огромного количества футболистов

Футболист «Крыльев Советов» не поддержал создание двух групп в РПЛ.

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал слухи о создании в Российской премьер-лиги (РПЛ) двух групп, при котором одна часть команд будет бороться за медали чемпионата, вторая - за сохранении прописки в РПЛ.

«Разделение на две группы — это неправильно. Получается, какие-то команды будут за чемпионство бороться, какие-то — чтобы не вылететь, и в одном чемпионате будет еще два отдельных чемпионата. 12 команд — мало для такой страны. Если мы говорим о развитии нашего футбола, то должны, напротив, рассматривать вопрос о расширении лиги. Это даст больше возможностей для огромного количества футболистов. А тут, получается, мы 4 команды, наоборот, убираем», - приводит слова Комбарова Sport24.ru.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что нужно увеличить количество игр на протяжении сезона. Глава РПЛ Сергей Прядкин, сказал, что одним из вариантов реформации соревнований является формат 12+12. Также обсуждается вариант увеличения количества участников Лиги.

источник: Sport24.ru
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