Роберто Мартинес: Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игроке мадридского «Реала» Эдене Азаре.

—Думаю, ситуация с травмой Азара решится намного раньше начала чемпионата Европы. Но точный ответ мы получим, когда проследим за восстановлением Азара. У сборной нет конфликта с «Реалом». Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы. Он никогда прежде не травмировался. Это что-то новое, настоящий шок. Но я уверен, что мы увидим лучшую версию Эдена задолго до Евро, — приводит слова испанского специалиста Marca.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел девять матчей, в которых дважды забил и один раз ассистировал партнеру.