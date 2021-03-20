Роберто Мартинес: Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы

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Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 49' Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 51' Метц 0 Ренн 2
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 50' Айнтрахт Б 1 Дармштадт 98 1 П1 3.80 Х 2.33 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 51' Гамбург 2 Хайденхайм 0 П1 1.03 Х 23.0 П2 26.0
Кубок Англии перерыв Борнмут 0 Саутгемптон 2 П1 27.0 Х 16.0 П2 1.05
Турция - Суперлига 2-я четверть Бешикташ 27 Дарушшафака 29
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 37' Брентфорд 1 Ноттингем Форе 0 П1 1.20 Х 6.70 П2 12.0
Италия - Серия B 1-й тайм, 9' Эмполи 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 9' Виченца 0 Пескара 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.50
Турция - Суперлига 1-й тайм, 6' Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 7' Реджана 0 Козенца 1 П1 5.40 Х 4.10 П2 1.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 9' Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.08 Х 3.10 П2 3.50
Турция - Суперлига 1-й тайм, 5' Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Испания - Примера 1-й тайм, 7' Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.20
Италия - Серия B 1-й тайм, 8' Фрозиноне 0 Лечче 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Болонья 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.96
КХЛ - плей-офф 17:00 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.85
КХЛ - плей-офф 17:00 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.50
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Германия - Бундеслига 17:30 Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.24 Х 7.00 П2 11.5
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Боруссия Д 0 П1 7.10 Х 4.75 П2 1.46
Турция - Суперлига 17:30 Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Унион 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.80
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 18:00 Сток Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.50
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 18:00 Барнсли 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.30
Англия - Первая лига 18:00 Гиллингем 0 Донкастер Рове 0
20 марта 15:05
автор: Артем Спиридонов

Роберто Мартинес: Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игроке мадридского «Реала» Эдене Азаре.

—Думаю, ситуация с травмой Азара решится намного раньше начала чемпионата Европы. Но точный ответ мы получим, когда проследим за восстановлением Азара. У сборной нет конфликта с «Реалом». Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы. Он никогда прежде не травмировался. Это что-то новое, настоящий шок. Но я уверен, что мы увидим лучшую версию Эдена задолго до Евро, — приводит слова испанского специалиста Marca.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел девять матчей, в которых дважды забил и один раз ассистировал партнеру.

источник: Marca
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