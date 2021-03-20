Оздоев тренируется по индивидуальной программе

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник Магомед Оздоев из-за повреждений тренируется по индивидуальной программе.

«Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, решили провести дополнительное обследование, выявили небольшое мышечное повреждение. Ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику, но мы настроены позитивно и думаем, что он примет участие в матчах сборной», - приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, что в марте сборная России проведет три матча отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Ближайшим соперником команды Черчесова будет сборная Мальты. Игра пройдет 24 марта в Та-Али.