Владимир Пономарев: В ЦСКА нужно приглашать авторитетного специалиста

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о возможном назначении хорвата Ивицы Олича на должность главного тренера красно-синих.

—Все очень рискованно. Он нигде не работал главным тренером, только помощником. Начинать надо с азов во второй лиге. У нас Онопко сидел 11 лет в команде, а что из него получилось? Нужно приглашать сильного специалиста с опытом работы главным тренером. Ну пригласим Олича, а дальше что? Я думаю, что в такую команду как ЦСКА, нужно приглашать авторитетного специалиста, — передает слова Пономарева «СЭ».

Добавим, что московские армейцы в текущем сезоне РПЛ занимают пятое место, набрав 40 очков после 23-х туров.