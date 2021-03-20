Агент Мижигурскис - о переговорах «Локомотива» с Коутиньо: Смородская посчитала, что это дорого

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о несостоявшемся переходе бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо из миланского «Интера» в московский «Локомотив».

«Зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги - примерно за 12 миллионов евро. А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов.

Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого», - сказал Мижигурскис в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

Напомним, что из итальянского клуба бразилец перешел в «Ливерпуль», откуда был продан в «Барселону» за 150 миллионов евро.