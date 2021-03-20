ЦСКА согласовал условия контракта с Оличем

«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
«Назначение Олича — риск для ЦСКА». Кириченко — о грядущих переменах в клубе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился с "Плеймейкером" мнением о вероятном назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, с которым он выступал за армейцев в 2003 и 2004 годах.
Овечкин показал Байдену русское шоу. Догнал Хоу, приблизился к Дионну, победил Панарина (видео)
Александр Овечкин и Артемий Панарин стали авторами всех голов в матче НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс» (2:1).
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
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Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
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Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ