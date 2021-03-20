Президент Федерации футбола Хорватии ничего не знает о назначении Олича главным тренером ЦСКА

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер прокомментировал возможное назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА.

«Я - президент Федерации, не могу говорить об этом. Могу сказать, что Ивица отличный парень, был хорошим футболистом и сейчас сильный специалист. Если вы позвонить мне после матча Хорватия — Словения, смогу дать вам больше информации. Но сейчас я ничего не знаю. Приедет ли Олич в расположение национальной команды? Смотрите, мне надо поговорить с ним. Для меня было бы хорошо, если бы хорватский тренер работал в чемпионате России в таком большом клубе, как ЦСКА. Дайте мне несколько дней, я не хочу заниматься спекуляциями» , - приводит слова Шукера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по информации СМИ Олич, работающий в штабе главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, уже согласовал условия контракта с ЦСКА.