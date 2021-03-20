Фабио Капелло: Роналду – хороший игрок, но он не участвует в обороне

Бывший главный тренер «Реала», «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло раскритиковал Криштиану Роналду за его игру в нынешнем сезоне.

«Роналду – хороший игрок, но он не участвует в обороне команды, – цитирует слова Капелло «Метарейтинг Белоруссия», ссылаясь на Sky Sport Italia. – В современном футболе это не работает, все игроки должны возвращаться в защиту после потери мяча».

36-летний Роналду в нынешнем сезоне забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи в 33 матчах. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, уступив «Порту» по сумме двух встреч, а в чемпионате Италии занимает после 26 матчей третье место, уступая «Интеру» и «Милану».