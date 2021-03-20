Липпи может вернуться в «Наполи» спустя 27 лет

Бывший тренер итальянской национальной команды и туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи может стать новым спортивным директором «Наполи».

Об этом заявил сын и агент чемпиона мира 2006 года Давиде Липпи.

«Он будет рад занять этот пост. Мы рассмотрим это предложение, если получим его. Но на данный момент мы не вели никаких переговоров с «Наполи», – цитирует Липпи-младшего «Метарейтинг Белоруссия», ссылаясь на неаполитанское радио Kiss Kiss.

Липпи тренировал «Наполи» в сезоне-1993/94. Неаполитанцы тогда заняли шестое место, пробившись в Кубок УЕФА, а будущий тренер сборной Италии получил приглашение в «Ювентус».

Напомним, что в октябре прошлого года 72-летний Липпи объявил о завершении тренерской карьеры. С 2016 по 2019 годы он работал с национальной командой Китая.