Гаджи Гаджиев - о Соболеве: Он волевой парень, каждый эпизод играет до конца

Российский тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение о форварде «Спартака» Александре Соболеве, который был приглашен в состав национальной сборной на отборочные матчи к ЧМ-2022.

«Я оцениваю его высоко. Он молодец. Будет ли он лидером сборной или нет - не знаю. Но сегодня он уже по потенциалу тянет на игрока сборной России. Он и голы забивает хорошие. Скажем так - футбольные. При этом хорошо играет и головой вверху, и, несмотря на свой рост, хорошо играет и внизу.

При этом отмечу, что Соболев — волевой парень. Каждый эпизод он играет до конца, изо всех сил», - приводит слова Гаджиева «Матч-ТВ».

Напомним, что команда Станислава Черчесова первый матч проведет в гостях с Мальтой (24 марта). После этого сборная Россия дома примет Словению (27 марта), а затем отправится на выезд к Словакии (30 марта).