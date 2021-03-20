Роберто Карлос: Салах даже близко не подойдет к Рамосу

Экс-защитник мадридского «сливочных» Роберто Карлос поделился мнением о победителе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».
— Салах даже близко к Рамосу не подойдет. Об этом эпизоде еще будет много разговоров. «Реал» встретится с хорошей командой. Первая игра пройдет в Мадриде, и «Реал» сейчас в лучшей форме, чем «Ливерпуль», поэтому домашний матч может кончиться в пользу хозяев, — приводит слова бразильца Marca.
Добавим, что первая встреча противостояния пройдет в Мадриде 6 апреля.
источник: Marca