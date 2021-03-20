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Германия - Бундеслига 2-й тайм, 79' Айнтрахт Ф 4 Унион 2
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Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Аккрингтон Стэ 2 Уиган Атлетик 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 9.80
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Гиллингем 2 Донкастер Рове 2
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Роберто Карлос: Салах даже близко не подойдет к Рамосу
20 марта 18:38
автор: Артем Спиридонов

Роберто Карлос: Салах даже близко не подойдет к Рамосу

В финале Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов Серхио Рамос нанес травму Мохамеду Салаху, после которой египтянин не смог продолжить встречу.

Экс-защитник мадридского «сливочных» Роберто Карлос поделился мнением о победителе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

— Салах даже близко к Рамосу не подойдет. Об этом эпизоде еще будет много разговоров. «Реал» встретится с хорошей командой. Первая игра пройдет в Мадриде, и «Реал» сейчас в лучшей форме, чем «Ливерпуль», поэтому домашний матч может кончиться в пользу хозяев, — приводит слова бразильца Marca.

Добавим, что первая встреча противостояния пройдет в Мадриде 6 апреля.

источник: Marca
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