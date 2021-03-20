«Болонья» победила «Кротоне», уступая 0:2 после первого тайма

В 28-м туре чемпионата Италии «Кротоне» на своем поле уступил «Болонье» с результатом 2:3.
После первого тайма хозяева поля выигрывали 2:0. На 32-й минуте счет открыл бразильский нападающий Жуниор Мессиас, а на 40-й нигериец Симеон Нванкво реализовал пенальти.
Отыгралась команда Синиши Михайловича благодаря точным ударам французского защитника Адама Сумаоро и голландского хавбека Йерди Схутена на 62-й и 70-й минутах соответственно. Победу гостям принес гол атакующего полузащитника сборной Дании Андреаса Скова Ольсена.
«Болонья» поднялась на 10-е место, набрав 34 очка.
«Кротоне» с 165 очками находится на последней 20-й строчке таблицы. В десяти последних турах клуб из южного региона Калабрия потерпел девять поражений.