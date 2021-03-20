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Дубль Холанда спас «Боруссию» от поражения в гостях у «Кельна»
20 марта 19:24
автор: Виктор Шарафудинов
автор фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Дубль Холанда спас «Боруссию» от поражения в гостях у «Кельна»

В активе норвежского нападающего 21 гол в 21 матче текущего чемпионата.

В 26-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» с результатом 2:2.

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий гостей Эрлинг Холанд. Однако на 35-й минуте Ондржей Дуда восстановил равновесие, реализовав пенальти, который при помощи VAR был назначен за игру рукой Джуда Беллингема, а на 65-й Исмаил Якобс вывел хозяев вперед, исполнив точный удар с левой.

Дортмундцев спас от поражения второй гол Холанда, который норвежец забил на 90-й минуте.

Безвыигрышная серия «Кельна» длится уже шесть туров (две ничьи и четыре поражения). Команда Маркуса Гисдоля находится на 14-м месте с 23 очками.

Дортмундская «Боруссия» идет пятой, имея 43 очка.

3 апреля состоятся матчи «Боруссия» Д – «Айнтрахт» и «Вольфсбург» – «Кельн».

Чемпионат Германии

26-й тур

«Кельн» – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2 (1:1)

Голы: Дуда, 35 (с пенальти), Якобс, 65 – Холанд, 3, 90.

источник: «Советский спорт»
источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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