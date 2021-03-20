Дубль Холанда спас «Боруссию» от поражения в гостях у «Кельна»

В 26-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» с результатом 2:2.

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий гостей Эрлинг Холанд. Однако на 35-й минуте Ондржей Дуда восстановил равновесие, реализовав пенальти, который при помощи VAR был назначен за игру рукой Джуда Беллингема, а на 65-й Исмаил Якобс вывел хозяев вперед, исполнив точный удар с левой.

Дортмундцев спас от поражения второй гол Холанда, который норвежец забил на 90-й минуте.

Безвыигрышная серия «Кельна» длится уже шесть туров (две ничьи и четыре поражения). Команда Маркуса Гисдоля находится на 14-м месте с 23 очками.

Дортмундская «Боруссия» идет пятой, имея 43 очка.