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20 марта 19:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер»

«Волки» занимают третье место в таблице немецкой бундеслиги.

В 26-м туре чемпионата Германии бременский «Вердер» дома проиграл «Вольфсбург» с результатом 1:2.

На девятой минуте американский форвард бременцев Джошуа Сарджент срезал мяч в свои ворота, а на 42-й голландский нападающий «волков» Ваут Вегхорст забил свой 17-й гол в текущем чемпионате.

На 45-й хозяева «размочили» счет благодаря точному дальнему удару Кевина Мевальда, но второй тайм прошел без голов.

«Вольфсбург» занимает третье место, выиграв четыре из пяти последних матча и набрав 51 очко.

«Вердер», оставшись с 30 очками, находится на 12-й строчке таблицы.

3 апреля «Вольфсбург» примет «Кельн», а 4 апреля состоится матч «Штутгарт» – «Вердер».

Чемпионат Германии

26-й тур

«Вердер» (Бремен) – «Вольфсбург» – 1:2 (1:2)

Голы: Мевальд, 45 – Сарджент, 8 (автогол), Вегхорст, 42.

источник: «Советский спорт»
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