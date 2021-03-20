«Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер»

В 26-м туре чемпионата Германии бременский «Вердер» дома проиграл «Вольфсбург» с результатом 1:2.

На девятой минуте американский форвард бременцев Джошуа Сарджент срезал мяч в свои ворота, а на 42-й голландский нападающий «волков» Ваут Вегхорст забил свой 17-й гол в текущем чемпионате.

На 45-й хозяева «размочили» счет благодаря точному дальнему удару Кевина Мевальда, но второй тайм прошел без голов.

«Вольфсбург» занимает третье место, выиграв четыре из пяти последних матча и набрав 51 очко.

«Вердер», оставшись с 30 очками, находится на 12-й строчке таблицы.