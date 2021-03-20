Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»

«Бавария» обыграла «Штутгарт» в домашнем матче 26-го тура бундеслиги со счетом 4:0.

Лидер немецкого чемпионата играл в меньшинстве, на 11-й минуте был удален канадец Альфонсо Дэвис.

Главным героем матча стал польский нападающий Роберт Левандовски, забивший на 18-й, 23-й и 39-й минутах. Еще один гол на свой счет записал полузащитник Серж Гнабри (22).

Лидирующая в чемпионате Германии «Бавария» набрала 61 очко, у второй команды бундеслиги «Лейпцига» 57 баллов. В следующем туре команды сыграют между собой, матч состоится 3 апреля в Лейпциге.

«Штутгарт» - восьмой с 36 очками, в 27-м туре его ожидает домашний матч против «Вердера».