«Айнтрахт» на своем поле разгромил «Унион Берлин»

Франкфуртский «Айнтрахт» в 26-м туре немецкой бундеслиги в домашнем матче со счетом 5:2 обыграл «Унион Берлин».

У победителей голами отметились Филип Костич, Тимоти Чендлер, Андре Силва, забивший дважды, и еще один гол в свои ворота забил берлинский игрок Роберт Андрих.

У гостей два мяча забил Макс Крузе.

«Айнтрахт» занимает четвертое место с 47 очками. «Унион Берлин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков.

3 апреля «Айнтрахт» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией», на следующий день «Унион» примет в берлинском дерби «Герту».