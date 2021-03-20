Дубль Бензема принес «Реалу» выездную победу над «Сельтой»

В 28-м туре чемпионата Испании «Сельта» на своем поле уступила мадридскому «Реалу» с результатом 1:3.

В первые полчаса встречи дубль оформил Карим Бензема. Французский нападающий поразил ворота Ивана Вильяра на 20-й и 30-й минутах после передач немецкого полузащитника Тони Крооса.

На 40-й минуте галисийцы отквитали один мяч стараниями Санти Мины, который забил головой после подачи Дениса Суареса со штрафного.

Однако в концовке матча Марко Асенсио обезопасил победу гостей на четвертой добавленной минуте (90+4). Автором голевой передачи стал Бензема.

«Реал» занимает второе место, набрав 60 очков в 28 матчах. У лидера «Атлетико» 63 очка после 27 игр. Завтра 21 марта команда Диего Симеоне примет «Алавес». Игра начнется в Мадриде в 20:30 по московскому времени.