Бывший ассистент Семина Батуренко назначен главным тренером «Ротора»

«Ротор» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера.

Вместо Александра Хацкевича, который был уволен вчера, с волгоградской командой будет работать 56-летний Юрий Батуренко.

В прошлом он работал с молодежной командой «Локомотива» и «Локомотивом-2», а также был ассистентом Юрия Семина в московском клубе азербайджанской «Габале», «Мордовии» и «Анжи». Из «Локомотива» Батуренко ушел в прошлом году, когда руководство железнодорожников не продлило контракт с Юрием Павловичем.

«Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков в 23 турах. Ранее с командой работал бывший главный тренер сборной Белоруссии и киевского «Динамо» Александр Хацкевич. В первой игре чемпионата против зимней паузы волгоградцы обыграли в Саранске «Тамбов» (3:1), но затем они сыграли вничью с «Химками» (0:0 дома), а также проиграли «Уралу» (0:1 в гостях) и «Ростову» (0:4 дома).