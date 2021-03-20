Андрей Рекечинский: Батуренко вместе с Семиным строил и готовил боевые команды

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Юрия Батуренко на должность главного тренера волгоградской команды.

Вот, что заявил Рекечинский в интервью для пресс-службы «Ротора»:

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив

Юрий Михайлович Батуренко – оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками».

Напомним, что вчера 19 марта «Ротор» объявил об отставке Александра Хацкевича. Волгоградцы занимают в таблице РПЛ 13-е место, набрав 18 очков.