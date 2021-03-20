Агент Сафонов - о высоких зарплатах футболистов: Они свое здоровье на поле оставляют

Российский агент Алексей Сафонов поделился мнением о высоких доходах футболистов и поддержал получившего травму хавбека армейцев Константина Кучаева.

«Я болельщик ЦСКА и очень переживаю за Кучаева. По потенциалу он должен был уже быть вызван в первую сборную, я считаю, он один из моих любимых игроков.

Футбол, к сожалению, травматичный вид спорта, я знаю это как агент. И поэтому, когда говорят, какие «бабки» футболисты зарабатывают, я отвечаю, что они свое здоровье на поле оставляют», - приводит слова Сафонова «РИА Новости».

Напомним, что молодежная сборная России 25 марта сыграет против Исландии, 28 марта встретится с Францией, а 31 марта соперником команды станет Дания.