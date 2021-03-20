Тюкавина вызвали в молодежную сборную России вместо Кучаева

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вызван в молодежную сборную России вместо полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, у которого выявлена мышечная травма, не позволяющая принять участие в финальном раунде группового турнира чемпионата Европы среди молодежных команд.

«Получив отчет медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Константин Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках. Желаем Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле. Со своей стороны мы отправили все нужные документы в УЕФА» - приводит слова старшего тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова пресс-служба РФС.

Напомним, что Тюкавина отличился победным дублем в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Это были его первые голы в российском чемпионате. Также нападающий забил второй гол «Динамо» в 1/8 Кубка России со «Спартаком».