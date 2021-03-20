Главврач молодежной сборной России: Кучаеву потребуется на восстановление от одной до двух недель

Главный врач молодежной сборной России Константин Моденов заявил, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустит чемпионат Европы из-за полученного повреждения.

«К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время - от одной до двух недель.

Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом тех болевых ощущений, который испытывает Кучаев, мы решили не рисковать его здоровьем», - приводит слова Моденова пресс-служба РФС.

Напомним, что молодежная сборная России 25 марта сыграет против Исландии, 28 марта встретится с Францией, а 31 марта соперником команды станет Дания.